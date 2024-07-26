YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yks 2024 sonuçları, 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanmıştı.Üniversite eğitimialmak isteyen adaylar YKS tercihlerini araştırıyor. Yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı YKS sınavının ardından, üniversiteye giriş sürecinde sona yaklaşılıyor. YKS sonuçlarının açıklanması " YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorunlarını gündeme getirdi. İşte, detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-YKS tercihleri 25 Temmuz Perşembe günüsaat 16.00 itibariyle başladı. Tercihler 2 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler.

Tercih yapmadan önce, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Tercihler yalnızca elektronik ortamda geçerli olacak; posta veya başvuru merkezlerinden yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu, ek tercihlerin taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini içeren detaylar henüz yayınlanmadı. Ek tercih tarihlerine ilişkin olarak ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberi güncelleyeceğiz.