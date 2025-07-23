"Yks tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı kadar, "2025 YKS kaç tercih hakkı var?" sorusu da büyük önem taşıyor. ÖSYM, adaylara 24 farklı tercih hakkı sunuyor. Bu sayede öğrenciler, başarı sıralamalarına ve puanlarına uygun geniş bir tercih listesi hazırlayabilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 YKS kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS tercihleri, 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve her aday 24 tercih hakkına sahip olacak.

2025 YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2025 YKS kapsamında öğrenciler, toplamda 24 tercih hakkına sahip olacak.

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YKS TERCİHİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, belirtilen tarihler arasında değişiklik yapabilir veya tercihlerinin çıktısını alarak süreci güvenli şekilde sonlandırabilirler. ÖSYM, tercihlerin son gününde yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin erken yapılmasını tavsiye ediyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.