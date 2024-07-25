2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercihleri için belirlenen süre, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler tercih yapma sürecine giriyorlar. Genellikle, tercih dönemi ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleşir ve bu süre zarfında adaylar, tercih ettikleri üniversite ve bölümleri sisteme girebilirler. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.