2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih süreci başladı. Adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini belirlemeye devam ediyor. Tercih işlemleri, belirlenen tarihler arasında yalnızca ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden yapılacak. Bu süreçte adayların, tercihlerini dikkatle oluşturmaları ve sisteme eksiksiz şekilde kaydetmeleri önem taşıyor. YKS tercihleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 YKS üniversite tercihleri için son tarih ne zaman?

2025 YKS TERCİHLERİ SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi resmi olarak başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, tercih işlemleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 13 Ağustos 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarih, üniversite adaylarının hayallerindeki bölümleri seçmek için son fırsatı oluşturuyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi tercih sistemi ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini dikkatle oluşturabilecek. Tercih süreci boyunca istedikleri zaman tercih listelerinde değişiklik yapabilme imkanı bulunuyor; ancak süre sonunda sistem kapanacak ve tercihler kesinleşmiş olacak. Tercih döneminde adayların; tercih edecekleri programların taban puanları, kontenjanları, üniversitelerin bulunduğu şehirler ve kendi kariyer hedeflerini dikkate almaları büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin ardından, adaylar ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Şu anda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ek tercihlerin genellikle üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlatıldığı görülüyor. Ek tercih dönemi, adayların tercih döneminde yerleşemedikleri bölümler veya kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle oluşan boş kontenjanlar için ek bir fırsat sunuyor. Bu süreç, özellikle sonradan tercih yapma şansı elde etmek isteyen adaylar için önemli bir alternatif oluyor. Ek tercihlerin açılmasıyla birlikte, adaylar boş kalan programlar arasından kendilerine uygun olanları seçerek, yükseköğretim imkanlarından yararlanma şansı yakalayabiliyor. Ek tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru detayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve duyurularından takip edilebilir. ÖSYM, bu süreçle ilgili tüm bilgilendirmeleri adaylarla resmi kanallar üzerinden paylaşıyor.

YKS TERCİHLERİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih yaparken üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları dikkatlice incelenmelidir. Adayların, tercih edecekleri bölümlerin kontenjan bilgileri ile varsa özel koşullarını detaylı olarak gözden geçirmeleri önemlidir. Yanlış veya eksik tercih yapılmasını önlemek için, rehberlik öğretmenleri veya alanında uzman danışmanlardan destek almak faydalı olacaktır.