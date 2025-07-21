YKS tercihleri ne zaman 2025? YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman 2025? YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce adayın gündeminde tek bir soru var. "YKS tercihleri ne zaman 2025?" Üniversite hayali kuran adaylar, tercih sürecine dair detayları araştırıyor. ÖSYM'nin duyurduğu sınav takvimi ile birlikte, 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Yks tercihleri ne zaman 2025? Öğrenciler tercihlerini yapabilmek için hem başarı sıralamalarını hem de tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, YKS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan resmi bilgilerle 2025 YKS tercih sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

2025 YKS tercihleri için takvim belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, tercih işlemleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercihleri ne zaman 2025? YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekler.

YKS tercihleri ne zaman 2025? YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ise tercih sürecinden birkaç gün önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kılavuzda, üniversitelerin kontenjan bilgileri, puan türleri, geçen yılki taban puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Adaylar tercihlerini bu verilere göre şekillendirecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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