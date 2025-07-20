YKS tercihleri ne zaman? 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercihleri ne zaman? 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar şimdi merakla 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını arıyor.

Yks tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 yılına ait YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Adaylar hem tercih tarihlerini öğrenmek hem de bölümler, kontenjanlar ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman? 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ösym tercih robotu henüz erişime açılmadı. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ösym Başkanı Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

YKS tercihleri ne zaman? 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Bu süreçte adayların en çok ihtiyaç duyacağı doküman ise şüphesiz ki 2025 YKS tercih kılavuzu olacak.

YKS tercihleri ne zaman? 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS tercih kılavuzu, tüm lisans ve ön lisans programlarına ait kontenjanları, taban puanları, başarı sıralarını ve özel koşulları detaylı şekilde içerecek. Henüz yayınlanmamış olsa da, Temmuz ayının son haftasında ÖSYM tarafından PDF formatında paylaşılması bekleniyor. Adayların tercih sürecine sağlıklı hazırlanabilmesi için kılavuzu dikkatle incelemesi öneriliyor.

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