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YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı?

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YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair merak edilenler yanıt buldu. Öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden ÖSYM linki ile sorgulayabilecekler. YKS 2024 tercih sonuçları hakkında son dakika bilgileri ve detaylar haberimizde.

25 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin ardından, adaylar sonuçları heyecanla araştırıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak. YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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