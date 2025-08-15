YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? YKS tercihi sonuç sorgulama!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? YKS tercihi sonuç sorgulama!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, 2025 yılı üniversite adaylarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Tercih sürecini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor.

Ösym tarafından henüz resmi sonuç açıklaması yapılmasa da, geçmiş yılların takvimine bakıldığında "Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt olarak Ağustos ayının son haftası işaret ediliyor. Öğrenciler arasında "Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih süreci, 1–13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar tercihlerini Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

Geçmiş yıllarda da YKS tercih sonuçları, tercih süreci bittikten yaklaşık 7–10 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izleneceği düşünülüyor. Adayların sonuçlara göre planlarını yapabilmesi için açıklama tarihinin gecikmemesi bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? YKS tercihi sonuç sorgulama!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ösym tarafından açıklanan takvime göre üniversite kayıtları 1 Eylül 2025'te başlayacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden kazandıkları üniversiteleri öğrenebilecek. Ayrıca sonuç belgeleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan kılıç savurup trafikte terör estirdi

Camdan kılıç savurup trafikte terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.