YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? YKS tercihi sonuç sorgulama!

Ösym tarafından henüz resmi sonuç açıklaması yapılmasa da, geçmiş yılların takvimine bakıldığında "Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt olarak Ağustos ayının son haftası işaret ediliyor. Öğrenciler arasında "Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih süreci, 1–13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar tercihlerini Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

Geçmiş yıllarda da YKS tercih sonuçları, tercih süreci bittikten yaklaşık 7–10 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izleneceği düşünülüyor. Adayların sonuçlara göre planlarını yapabilmesi için açıklama tarihinin gecikmemesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ösym tarafından açıklanan takvime göre üniversite kayıtları 1 Eylül 2025'te başlayacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden kazandıkları üniversiteleri öğrenebilecek. Ayrıca sonuç belgeleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak.