YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite adayları, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası yaptıkları tercihlerin sonucunu heyecanla bekliyor. Bu süreçte en çok araştırılan konuların başında ise "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu geliyor. ÖSYM'nin açıklayacağı yerleştirme sonuçları, üniversiteye ilk adım için büyük önem taşıyor.

"Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, Google'da en çok aranan eğitim başlıkları arasında yerini aldı. Tercih sürecini tamamlayan binlerce aday, hangi üniversiteye yerleşeceğini öğrenmek için Ösym'nin yapacağı duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçları için hangi tarih aralığı öngörülüyor?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarıyla ilgili henüz net bir tarih paylaşmadı. YKS kılavuzuna göre, bu sene üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu doğrultuda YKS tercih sonuçlarının 1 Eylül' kadar açıklanmış olması bekleniyor.

YKS TERCİH SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Genellikle tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 1–5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Elektronik kayıtlar da eş zamanlı olarak e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Haberler.com
