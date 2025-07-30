YKS tercih ekranı açıldı! 2025 tercihler nereden ve nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için heyecan dorukta. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, YKS tercih ekranı üzerinden üniversite tercihlerine başladı. Adayların en çok merak ettiği konuların başında "YKS tercih ekranı neden açılmıyor?" sorusu geliyor. Peki, YKS tercih ekranı nereden ve nasıl açılır?

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

YKS tercih ekranı, 30 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla adayların kullanımına açılmıştır ve 11 Ağustos 2025'e kadar aktif kalacaktır. Tercihler, ÖSYM'nin yayımladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak yapılmalı. Adaylar tercihlerini başarı sıralamasına göre belirlemeli.

Tercih işlemleri 11 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. YKS tercih ekranı, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan erişime açık. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de tercih işlemleri yapılabiliyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih ekranı üzerinden istedikleri üniversite ve bölümleri sistemdeki tablo kodlarıyla eşleştirerek tercih listelerini oluşturabilir. YKS tercih ekranı, girilen bilgilerin kaydedilmesiyle birlikte tamamlanmış sayılır. "Tercihlerim tamamlandı" yazısı mutlaka kontrol edilmelidir.

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