YKS sonuçları yalnızca öğrencilerin üniversite hayalleri için değil, aynı zamanda tercih süreci için de büyük önem taşıyor. "YKS sonuçları nasıl sorgulanır?" ve "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?" gibi sorular da gündemdeki yerini koruyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite sınavı sonuç sorgulama ekranı!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak. YKS sonuçları, hem TYT hem AYT hem de YDT oturumlarını kapsayacak şekilde açıklanacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler puan ve sıralamalarını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

YKS NE ZAMAN YAPILDI?

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına katıldılar. YKS sonuçları bu üç oturumun puanlarını kapsayacak şekilde hazırlanıyor.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek. Açıklanan sonuçlarda puan türleri, başarı sıralamaları ve testlerdeki doğru-yanlış sayıları da yer alacak.