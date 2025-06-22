YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
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2025 YKS'ye katılan adaylar, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını heyecanla bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu özellikle tercih dönemi öncesinde adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Hem TYT hem AYT hem de YDT sınavlarına giren öğrenciler, "2025 TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?" sorusunu sıkça soruyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna Ösym'nin resmi sınav takvimi yanıt veriyor. 2025 TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti ve ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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