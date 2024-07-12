YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU!

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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