YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2025? YKS sınav yeri nereden öğrenilir?

Milyonlarca adayın katılacağı üniversite sınavı öncesi en çok sorulan sorulardan biri "Yks sınav yeri ne zaman belli olacak 2025?" oldu. 2025 YKS oturumlarına sayılı günler kala, öğrenciler sınav merkezlerini ve sınava hangi okulda gireceklerini merak ediyor. Peki, YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2025 yılında? İşte tüm detaylar...

YKS SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ösym'nin geçmiş yıllardaki uygulamasına bakıldığında, YKS sınav giriş yerleri sınavdan 7-10 gün önce açıklanıyor. Bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmalıdır.

Sınav giriş belgesi üzerinde;

Sınav merkezi,

Bina ve salon bilgileri,

Oturum saati ve süresi,

Adayın fotoğrafı yer alacak.

YKS 2025 OTURUM TAKVİMİ

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi – Saat 10:15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 10:15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 15:45