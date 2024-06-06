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YKS PUAN HESAPLA | YKS puanı nasıl hesaplanır? TYT- AYT- YDT puan hesaplama!

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YKS puanı nasıl hesaplanır? Sınav sonuçlarınızı belirlemek için TYT, AYT ve YDT puan hesaplama yöntemleri aratılıyor. YKS, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Adaylar, TYT- AYT puanını nasıl hesaplayacağını merak ediyor. YKS'de baraj puanı var mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, YKS puanı nasıl hesaplanır? YKS'de en az kaç soru yapmak gerekiyor?

Yks için az bir süre kaldı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak olan adaylar sınav sonrasında nasıl puan hesaplayacaklarını araştırıyor. 8- 9 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS için adaylar en az kaç soru çözmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, YKS puanı nasıl hesaplanır? Tyt'den en az kaç puan almak gerekiyor?

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Tyt puanı hesaplanırken, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden alınan netler dikkate alınır. Her bir net, farklı katsayılara göre çarpılır ve sonuçta ham puan elde edilir. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Tyt Puanı=(Türkçe×1.32)+(SosyalBilimler×1.36)+(TemelMatematik×1.32)+(FenBilimleri×1.36)+ Tyt Ham Puan TYT Puanı=(Türkçe×1.32)+(SosyalBilimler×1.36)+(TemelMatematik×1.32)+(FenBilimleri×1.36)+TYT Ham Puan

Ayt puanı hesaplanırken, dört testten (Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri) alınan netler dikkate alınır. Hangi puan türüne göre hesaplama yapılacağına bağlı olarak katsayılar değişir. Örneğin, sayısal puan türü için hesaplama şu şekildedir:

Sayısal Puanı=(Matematik×3.0)+(FenBilimleri×3.0)+(TürkDiliveEdebiyatı×1.0)+(SosyalBilimler×1.0)+TYT Puanı Sayısal Puanı=(Matematik×3.0)+(FenBilimleri×3.0)+(TürkDiliveEdebiyatı×1.0)+(SosyalBilimler×1.0)+TYT Puanı

YKS PUAN HESAPLA | YKS puanı nasıl hesaplanır? TYT- AYT- YDT puan hesaplama!

YKS NE ZAMAN?

2024 YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024

Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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