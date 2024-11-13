2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi!

Üniversite adaylarının en büyük sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), her yıl milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendiren bir dönemeçtir. Bu yıl, üniversiteye giriş için en önemli adım olacak olan Yks'nin tarihi, adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Yks'nin ne zaman yapılacağı ve tarihinin ne zaman açıklanacağına dair birçok soru gündemde. Adaylar, sınav için hazırlıklarını en iyi şekilde yapabilmek adına YKS tarihi hakkında güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında YKS 21-22Haziran tarihinde yapılacak.

KPSS NE ZAMAN?

2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.