YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

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YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre, 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

TYT- AYT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Üniversite sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak sonuç sayfasına ulaşılır.

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