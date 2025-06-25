YKS küpesini çıkaramayan kız kimdir? Instagram hesabı var mı, kullanıcı adı ne?

YKS küpesini çıkaramayan kız kimdir konusu, sınav öncesi hazırlıkların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle takı ve aksesuar yasağı gibi sınav kuralları öğrencilerin dikkate alması gereken önemli detaylardan biri haline geldi. Peki, YKS küpesini çıkaramayan kız kimdir? İşte detaylar...

YKS KÜPESİNİN ÇIKARAMAYAN KIZ KİMDİR?

Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında son dakikalara kalan adaylar maratoncuları aratmadı. 10.01'de kapanan kapılar sonrası bazı adaylar içeri alınmazken, kulağındaki takıyı çıkartamayan bir genç kız için veliler adeta seferber oldu. Dakikalarca verilen uğraş sonucu takı çıkartılamayınca sınava alınmayan genç kız, üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı.

Sosyal medyada geniş yer bulan bu olay, sınava giremeyen kızın kıyafet kombiniyle de gündem oldu. Özellikle sınav kombini ve görünümüyle dikkat çeken öğrenci hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Buna rağmen YKS küpesini çıkaramayan kız kimdir sorusuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Sanatçı Gülben Ergen'in de olaya destek vermesiyle gündem daha da büyüdü. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS küpesini çıkaramayan kızın gelecekte başarılı olacağına inandığını ifade etti. Bu destek, kamuoyunda pozitif bir yankı uyandırdı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.