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YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YKS giriş belgesi nereden alınır?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu, adaylar tarafından merak ediliyor. YKS giriş belgesi sorgulama işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar.

Adaylar, YKS giriş belgesini nereden sorgulayacağını merak ediyor. YKS giriş belgesi, öğrencilerin sınava girmeden önce almaları gereken bir belgedir. ÖSYM tarafından yayınlanan sınava giriş belgelerine AİS ÖSYM adresinden ulaşabilirsiniz. YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YKS giriş belgesi nereden alınır?

YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. YKS sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden indirip yazdırabilirler.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YKS giriş belgesi nereden alınır?

YKS NE ZAMAN?

2024 YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar 8 Haziran Cumartesi günü TYT'ye, 9 Haziran Pazar günü ise AYT- YDT sınavlarına girecektir.
  • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024
  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024
  • Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

YKS GİRİŞ BİLGİLERİNİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YKS giriş belgesi nereden alınır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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