YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2025 YKS ek yerleştirme tarihi belli oldu mu?

2025-2026 akademik yılında üniversite hayali kuran adaylar, YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih yapan ancak henüz bir üniversiteye yerleşemeyenler için ikinci bir fırsat olan YKS ek tercih süreci yakında başlayacak. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, "YKS ek tercihler başladı mı?", "Ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?" gibi sorular sıkça araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?

YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklandıktan sonra, üniversite ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmıştı. ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından ek tercih işlemleri ise 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih takvimi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra genellikle 2-3 hafta içinde başlaması bekleniyor. Bu yıl yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklanmış olduğundan, ek tercih kılavuzunun Eylül ayının üçüncü haftasında yayımlanması öngörülüyor.

EK YERLEŞTİRMLERDE KAÇ TERCİH YAZILABİLİR?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin AİS platformu üzerinden yapılacaktır. Adaylar, ek tercih dönemi boyunca tercih listelerine ekleme, çıkarma ve sıralama değişikliği yapma imkanına sahip olacaklar. Tercih listelerinde en fazla 24 üniversite veya bölüm yer alabilecek. Merkezi yerleştirme ile herhangi bir bölüme kayıt yaptıran adaylar ek tercih hakkına sahip olmayacak. Ek tercih yapabilmek için daha önce herhangi bir üniversiteye kayıt yapılmamış olması şarttır.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025

YKS 2025 taban puanları açıklandı. ÖSYM, resmi web sitesi üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı verileri yayımladı. Üniversitelerin en düşük ve en yüksek puanları belli oldu. Detaylı puanları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,33437/2025-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html