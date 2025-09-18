YKS EK TERCİHLER VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar 2025 dönemi ile ilgili son gelişmeler, tercih yapacaklar için yol gösterici olacak şekilde açıklanmaya başladı. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ek yerleştirme süreci, henüz tam anlamıyla başlamasa da 2025 yılına dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, YKS ek yerleştirme ve boş kontenjanlara dair tüm detaylar...

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Her yıl büyük ilgi gören ek tercihler, adayların üniversiteye yerleşme şansını artıran önemli bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 KS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM, resmi açıklamalarını henüz tamamlamamış olsa da geçmiş yılların verilerine göre ek tercih süreci genellikle YKS yerleştirme sonuçlarının ilanından birkaç hafta sonra başlıyor.

2025 yılı için henüz kesin bir tarih belirlenmemiş olmakla birlikte, ek tercihlerin 2025 sonbahar döneminde, genellikle Temmuz sonu veya Ağustos başında başlaması bekleniyor. Adayların, ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri kritik önem taşıyor.

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 dönemi için "ÖSYM YKS ek yerleştirme süreci başladı mı ne zaman başlayacak?" sorusu, adaylar arasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şu ana kadar ÖSYM'den resmi bir başlangıç açıklaması gelmedi. Ancak boş kalan kontenjanların açıklanması ve ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla süreç hız kazanacak.

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yapılacak duyurular, sürecin başlangıç tarihi ve detayları hakkında net bilgi verecektir. Bu nedenle adayların düzenli olarak ÖSYM'nin resmi sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerilir.

2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Üniversite tercihi yaparken en kritik bilgilerden biri, 2025 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? sorusunun yanıtıdır. Şu an itibarıyla ÖSYM tarafından boş kontenjanlar henüz tam anlamıyla açıklanmadı. Ancak 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının paylaşılması ile birlikte, bazı üniversite ve bölümlerde boş kalan kontenjanlar ortaya çıkmaya başladı.

Boş kontenjanlar genellikle ek tercih döneminde adayların kullanımına sunuluyor ve üniversite bazında detaylı liste kılavuzda yer alıyor. Adaylar, hangi bölümlerde boş kontenjan bulunduğunu öğrenerek, ek tercihlerde stratejik hareket edebilirler.

2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR VE EK TERCİK KILAVUZU

EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ek tercihler için büyük öneme sahip olan ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorusu, binlerce adayın takip ettiği başlıklardan biri. 2025 yılı ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayınlandığında, boş kalan kontenjanların, tercih edilebilecek üniversitelerin ve bölümlerin tam listesi adaylara sunulacak.

Bu kılavuzda ayrıca ek tercihlerle ilgili tüm kurallar, tercih yapma süreci, dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek tercih listeleri de bulunacak. Kılavuzun yayınlanmasıyla adaylar "Ek tercih için hangi bölümler kaldı?" sorusunun cevabını öğrenebilecek.

2025 YKS TABAN PUANLARI VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: ÖSYM'DEN RESMİ VERİLER

ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dair önemli verileri resmi internet sayfası üzerinden açıkladı. Buna göre, 2025 YKS taban puanları ve üniversitelerin en düşük ile en yüksek puanları belli oldu. Bu bilgiler, ek tercih yapacak adayların bölümlerin puan aralıklarını görerek tercihlerinde daha bilinçli kararlar almalarını sağlıyor.