YKS EK (BOŞ) KONTENJANLAR 2025: YKS boş kontenjanlar ve taban puanları! Ek tercih ne zaman başlıyor?

2025 YKS tercih süreci sona erdi, ama üniversite hayali henüz gerçekleşmeyen binlerce aday için yepyeni bir fırsat kapısı aralanıyor: YKS Ek (Boş) Kontenjanlar 2025! İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen ya da tercihte bulunamayan adaylar için büyük bir ikinci şans olan bu süreç, her yıl binlerce öğrencinin üniversiteli olmasını sağlıyor. Peki bu ek kontenjanlar tam olarak ne? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Hangi bölümlerde boş kontenjan var? YKS ek yerleştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS EK (BOŞ) KONTENJANLAR 2025

2025 YKS yerleştirme sürecinin ardından, bazı bölümlerde kontenjanlar dolmazken birçok aday kayıt işlemini tamamlamadı. Sonuç olarak, boş kontenjanlar ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinde 4 yıllık bölümlerde toplam 280.900 kontenjanın 3.022'si boş kaldı; ön lisanslarda ise sadece 43 kontenjan boş kaldı. Özel üniversitelerde ise daha fazla boş kontenjan bulunuyor: 4 yıllık bölümlerde 27.131, 2 yıllık bölümlerde ise 17.281 kontenjan hâlâ başvuru bekliyor.

Ek kontenjan değerlendirmesi YÖK tarafından yürütülüp, Ösym'ye bildiriliyor ve adaylarla paylaşılacak ek tercih kılavuzu hazırlanıyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Henüz ÖSYM tarafından 2025 YKS ek tercih takvimi kesin olarak açıklanmadı. Ancak mevcut bilgiler ışığında sürecin netleşen tahmini akışı şu şekildedir:

Üniversite kayıt işlemleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

Boş kontenjanlar belirlendikten sonra, ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve yayınlanacak.

Birçok kaynak, ek tercihlerinin en geç 8 Eylül 2025'e kadar başlamasını ve 8–13 Eylül 2025 döneminde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Genel beklenti, süreçlerin Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı yönünde.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, önceki yıllarda olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. İşlem adımları genelde şu şekilde:

ÖSYM'nin AİS (ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamasına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılır.

"Tercih" sekmesinden ek yerleştirme işlemlerine erişilir.

Tercih kılavuzunda açıklanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre bölüm seçilir.

En fazla 24 farklı programa yer verilebilecek şekilde tercihlerinizi düzenleyin.

Başvurular onaylanmadan önce ek tercih ücreti (genelde 80 TL) yatırılmalıdır; aksi halde tercih geçersiz sayılır.

Başvurular tamamlandıktan sonra, kısa bir sürede ek yerleştirme sonuçları açıklanır ve kayıt işlemleri başlar.