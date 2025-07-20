YKS 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla nereye girilir? 2025 üniversite taban puanları!

180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir? sorusunun cevabı, puan türü (TYT–EA–Sayısal–Sözel) ve başarı sırasına göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? Hangi üniversiteler, hangi bölümler bu puanlarla öğrenci alıyor? İşte detaylar...

YKS 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

180 puan TYT barajını geçen adaylar için ön lisans (2 yıllık) programlara tercih hakkı anlamına gelir. Bu puanla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi, Adalet, Bilgisayar Programcılığı, İlk ve Acil Yardım gibi bölümler tercih edilebilir.

200–230 puanla hem TYT 2 yıllık bölümler hem de bazı vakıf üniversitelerinde ücretli lisans programları tercih edilebilir. Özellikle %50 burslu bölümlerde Hukuk, Psikoloji, İktisat, İşletme gibi alanlara düşük puanlarla giriş mümkün olabiliyor. Yine 2025 üniversite taban puanları, bu noktada adaylara rehberlik edecek.

250–280 puan aralığında, Anadolu'daki birçok devlet üniversitesinde lisans düzeyindeki bazı bölümlere girme ihtimali doğuyor. Örneğin Eşit Ağırlık puanı ile Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler; Sözel puanla ise İlahiyat, Gazetecilik gibi bölümler adayların tercih listesine dahil olabilir.

300 puan ise birçok üniversitede hem ön lisans hem de lisans programlarında daha fazla seçenek sunar. Bu puanla bazı mühendislik bölümleri (örneğin Jeoloji, Maden, Endüstri), Sağlık Bilimleri bölümleri (Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik), Eğitim Fakülteleri veya çeşitli Fen-Edebiyat Fakültelerinde bölümler tercih edilebilir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025- YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir.