YILMAZ TUNÇ AF AÇIKLAMASI: Genel af ve Kısmi af çıkacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?

Genel af yasası ve infaz düzenlemesiyle ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınları tarafından yakından takip ediliyor. "Genel af çıkacak mı?", "Kısmi af kimleri kapsıyor?", "10. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı?" gibi sorular merak konusu oldu. Peki, son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler…

GENEL AF YASASI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Genel af beklentileri, cezaevlerindeki mahkumlar ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre, şu an için genel af gündemde değil. Ancak, belirli suç grupları için infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik süresine yönelik değişiklikler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"AF SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, COVID-19 izinleriyle ilgili bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini, ancak bunun bir af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Bu sebeple 10. Yargı Paketi kapsamında, infaz sistemine yönelik reformlar ve denetimli serbestlik düzenlemeleri yer alabilir. Ancak, şu an için kapsamlı bir af yasası ile ilgili net bir karar bulunmuyor.

Açıklamaları sırasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Şu anda genel af ile ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Ancak, belirli mahkum gruplarına yönelik adil bir düzenleme üzerinde duruluyor. Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir." şeklinde konuştu.