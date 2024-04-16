Halktv.com.tr'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atıldı. İki taraf, iddialar hakkında uzun süre açıklama yapmazken, bu sessizlik geçtiğimiz hafta Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bozuldu. Peki, Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın hakkında suç duyurusunda mı bulundu, neden?

YILMAZ ERDOĞAN CANSU TAŞKIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA MI BULUNDU, NEDEN?

Cansu Taşkın ve kız kardeşinin Yılmaz Erdoğan ile olan görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Yılmaz Erdoğan'dan da bir atak geldi. Erdoğan, iki kız kardeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Erdoğan'ın 'büyük bir öfke duyduğu' öğrenilirken, avukatlarına iki isim hakkında dava açılması için talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın abla ve kardeşi dava edeceği kanun maddesinde "TCK 134. Madde "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır"