Haberler

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz! Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Umut Oğuz, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay'da buz gibi suya girerek çektiği eğlenceli videoyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun esprili sözleri ve doğal tavırları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Adanalı dizisinde hayat verdiği Fikret (Fiko) karakteriyle tanınan Umut Oğuz, yaz sıcaklarından bunalarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yuvarlakçay'ın serin sularına girdi. Buz gibi suya meydan okuyan oyuncunun eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü.

Paylaştığı videoda, "Burası Yuvarlakçay, her babayiğit giremez. Delikanlı olmak lazım!" ifadelerini kullanan oyuncu, suya girdikten sonra soğuğun etkisiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Titreyerek sudan çıkan Oğuz, "Şimdi anladım neden Yuvarlakçay olduğunu, abi bu ne buz!" sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Evinde yok yok! Ünlü yönetmen ve kardeşiyle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSakir Saban:

Pinaaaaaaaar yavruuuuummmmm

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Adana'da denizde dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu

3 arkadaştan 2'si artık yok
Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı

Gurbetçi sürücü iki kardeşe dehşeti yaşattı

Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi

Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi
Petrol fiyatları jeopolitik risklerle 100 doları aştı

İkisi birden dünyayı mahvediyor! Bir kez daha rekor kırdı
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister