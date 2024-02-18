Yılın Dram Filmi 'Hatıran Yeter' Tüm Sinemalarda

Usta yönetmen Ömer Faruk Yardımcı'nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu "Hatıran Yeter", yayınlanan ilk teaser'larıyla ses getirmişti. Yapımcılığını Berton Medya'nın üstlendiği, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç'in paylaştığı filmin fragmanı da sinemaseverlerle buluştu. 80'lerde başlayıp günümüze uzanan etkileyici bir hikâyeyi konu alan film, fragmanıyla sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Engellere Rağmen Aşk

"Hatıran Yeter"in beğeni toplayan fragmanı, Zehra (Belçim Bilgin) ile Adem'in (Burak Sevinç) aşklarının nasıl başladığını anlatan nostalji yüklü sahnelerle açılıyor. Kaçarak evlenen iki gencin aşkı, oğulları Baha'nın (Aytaç Şaşmaz) dünyaya gelişiyle taçlanıyor. Ne var ki Baha henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybediyor. Yaşıtlarından çok daha zorlu bir çocukluk geçiren Baha'nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla'yla (Sümeyye Aydoğan) tanışmasıyla değişiyor. Ancak bu aşkın önüne de büyük engeller çıkıyor.

İşaret Dili Sahneleri Beğeni Topladı

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fragmana damgasını vuran, işitme engelli iki genci canlandıran Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan oldu. Rolleri için uzun süre işaret dili eğitimi alan iki oyuncu, fragmanda yer verilen sahnelerindeki başarılı performanslarıyla takdir topladı. Büyük aşk yaşayan Baha ve Leyla karakterlerine hayat veren Şaşmaz ile Aydoğan şimdiden sinemanın en yakıştırılan çiftleri arasına girdi.

Şimdi Vizyonda

Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye'de yapılan "Hatıran Yeter", 16 Şubat'ta sinema salonlarında seyircisiyle buluştu.