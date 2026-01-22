Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de evsiz kalan Filistinli aileler için büyük bir yardım operasyonu başlattı. Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği yapan Tilbe, bölgeye toplam 200 çadırdan oluşan iki tam teşekküllü çadır kent kuracak. Tilbe'nin çadırkentinin 300 bin dolara yani yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.

200 ÇADIRLIK YAŞAM ALANI

Kudüs Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Yıldız Tilbe'nin Gazze halkının barınma ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçtiği belirtildi. Proje kapsamında kurulacak iki ayrı çadır kentin, saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden Gazzeli ailelere umut olması hedefleniyor. Sanatçı, gerekli finansmanı sağlayarak çadırların kurulum sürecini dernek üzerinden resmen başlattı.

KONSER GELİRLERİ GAZZE'YE AKTARILACAK

Yardım kampanyası sadece barınma ile sınırlı kalmayacak. Yıldız Tilbe'nin düzenleyeceği konserlerin gelirleri de Gazze halkının gıda ve temel ihtiyaçları için kullanılacak. Kurulacak çadır kentlerde yaşayan vatandaşların günlük yemek ihtiyaçlarının da bu fonlarla karşılanacağı bildirildi.

Kudüs Gönüllüleri Derneği üyeleri Yıldız Tilbe'yi ziyaret etti

"İNSANLIK ADINA GURUR VERİCİ BİR TAVIR"

Kudüs Gönüllüleri Derneği temsilcisi, Tilbe'nin bu girişimini "insanlık adına müstesna bir yardımseverlik örneği" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıldız Hanım, Gazzeli kardeşlerimizin sahipsiz olmadığını, yalnız bırakılmadıklarını bir kez daha gösterdi. Bu yardımın Türkiye kamuoyuna örnek olacağına inanıyoruz. En kısa sürede çadır kentlerin faaliyete geçtiğini ve insanların oradaki mutluluğunu hep birlikte göreceğiz."

Ünlü sanatçı da dernek yetkilileri ile buluşmasında yaptığı kısa konuşmada "İyi ki varsınız. Bizler de sizler sayesinde belli yerlere ulaşabiliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.