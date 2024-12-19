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Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025!

Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025!
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Yılbaşının salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 5 gün sürecek. Peki, yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir yılbaşı konserleri 2025!

Bu yıl yeni yıl tatilini oteller başta Antalya ve Kıbrıs'ta ünlü sanatçılarla 2025'e "Merhaba" diyecek. Peki ünlü isimler yılbaşı gecesi nerede konser verecek?Ankara, İstanbul, İzmir yılbaşı konserleri 2025!

YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜ NEREDE ÇIKIYOR?

31 Aralık 2024 akşamı, birçok ünlü isim mesaide olacak. Otellerde doluluk oranları yüzde 75'i görürken, ünlü isimlerin nerede sahne alacağı da belli oldu.

Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Mustafa Sandal'ın 4,5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. İrem Derici'nin Kıbrıs'ta sahnede olacağı ve 3,5 milyon TL'ye anlaştığı belirtildi.

Gülben Ergen, Alişan ve Zara yılbaşı gecesi 3 milyon lira kazanacak.

Özcan Deniz de Kıbrıs'ta sahneye çıkacak sanatçılardan. Deniz, yeni yıla 6 milyon lira kazanarak başlayacak.

Yılbaşı gecesi için Almanya'ya seyahat etmeye hazırlanan Bülent Ersoy'un kazancı dudak uçuklattı.

Diva, Almanya konserinden 6 milyon lira alacak.

Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, İstanbul'da vereceği yılbaşı konserinden 7 milyon lira kazanç elde edecek.

Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025!

Belek'te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca; Belek'te Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak.

Blu Notte Orkestrası; Kemer'de Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş konser verecek.

Kuzey Kıbrıs'taki otellerde ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem, Sakiler gibi sanatçılar sahnede olacak.

Kayak merkezleri Uludağ'da Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül, Sarıkamış'ta Deniz Seki; Sapanca'da Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici, Aşkın Nur Yengi; Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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