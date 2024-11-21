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YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?
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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılbaşı tatili detayları merak konusu oldu. Yılbaşı tatili hangi gün başlayacak ve kaç gün sürecek? 1 Ocak 2024 hangi güne denk geliyor? soruları gündemde. 31 Aralık hangi gün ve 1 Ocak tatil mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatili kaç gün ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor soruları gündeme geliyor. 31 Aralık 2024 hangi gün ve yılbaşı tatil mi soruları merak ediliyor. Tatil takvimi belli oldu mu? Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir...

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL?

1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak 31 Aralık 2024 Salı günü, resmi tatil kapsamında değildir ve yarım gün tatildir. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günüyle sınırlıdır.

YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024 Salı gününe denk geliyor.

YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

1 OCAK 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak 2025 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor.

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