Yetenek mi diploma mı? Uzmanlar işe alım ve eğitimin geleceğini tartıştı

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda, işe alım süreçlerinden yapay zekaya kadar pek çok başlık ele alındı. Uzmanlar, yetenek odaklı değerlendirmenin önemine ve gençlerin yön arayışına dikkat çekti.

CV DEĞİL YETENEK ÖNE ÇIKMALI

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda Klinik Psikolog Metin Aydın ve Boğaziçi Enstitüsü Kurucusu Bünyamin Gökcül, insan kaynakları süreçlerinde CV yerine yetenek odaklı değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Programda ayrıca bireylerde yeterlilik hissinin nasıl oluştuğu ve üniversitenin tamamen gereksiz görülmesine yol açacak bir anlayışın risklerine değinildi. Üniversiteye gitmeden meslek edinmenin mümkün olduğu ancak bunun her alan için geçerli olmadığı ifade edildi. 

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Programda yapay zekanın yaygın kullanımının temel nedeninin erişilebilirliği olduğuna dikkat çekilirken, eğitim dünyasında bilgiye ulaşma ve depolama süreçlerinin AI ile daha ileri bir noktaya taşındığı belirtildi.

GENÇLERE "İÇE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Uzmanlar, gençlerin yalnızca popüler olanı takip etmek yerine kendi iç dünyalarına yönelmeleri gerektiğini vurguladı. Tartışmada, bireysel gelişim ve doğru kariyer tercihleri için bu yaklaşımın kritik olduğu ifade edildi.

Gamze Tamer
