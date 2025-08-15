2025 YKS tercih süreci sona erdi, şimdi üniversite adaylarının odak noktası yerleştirme sonuçları oldu. Tercihler Ösym'nin AİS platformu üzerinden tamamlanırken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. YKS tercih sonuçları, gençlerin yükseköğrenim yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak büyük önem taşıyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS yerleştirme sonuçları!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek. Tercih dönemi takvimi belirlenmiş olsa da, yerleştirme sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz resmi olarak paylaşılmadı. Geçen yıl tercih dönemi 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşirken, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025 yılı için ise YKS yerleştirme sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabileceğini duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. Şifresini unutanlar ise ÖSYM'nin "Şifremi Unuttum" seçeneği ya da e-Devlet üzerinden giriş yapma imkanını kullanabilecek. Sonuç ekranında adaylar, yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgileri, puan türü ile tercih sıralaması gibi detayları kolayca takip edebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt dönemi başlayacak. Yerleşen öğrenciler, belirtilen tarihler arasında e-kayıtlarını internet üzerinden tamamlayabilecekler. E-kayıt yaptırmayan adaylar ise kayıt tarihleri içinde doğrudan üniversitelere giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2025 yılı üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Tercih sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz açıklanmadı; ÖSYM'nin resmi duyurusu sonrası adaylar güncel bilgilere ulaşabilecek. Sonuçlar ise T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.