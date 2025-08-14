Yerel seçimler ne zaman? 2026 seçimler ne zaman?

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri her 5 yılda bir gerçekleştirilmektedir. Yakın zamanda, bir sonraki seçim tarihinin ne zaman olacağı ve aday listelerinin kimlerden oluşacağı merak konusu haline geldi. Hatırlanacağı üzere, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlayamamıştı. Bu nedenle en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimlerinde yarıştı. 28 Mayıs Pazar günü düzenlenen ikinci turda Erdoğan, oyların yüzde 52,2'sini alarak Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi gözler, yaklaşan seçimlerde kimlerin aday olacağı ve seçim takvimine çevrilmiş durumda.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

2007 yılına kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 yıllık süreyle seçiliyor ve en fazla bir dönem görev yapabiliyordu. Ancak 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu ile sistem değişikliğe uğradı. Yeni düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan 5 yıllık sürelerle seçilecek ve bir kişi en fazla iki dönem, yani toplamda 10 yıl bu görevde bulunabilecek. Bu değişiklikle cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın doğrudan katılımıyla yapılmaya başlandı ve görev süresi ile dönem sınırlaması net bir şekilde belirlendi.

BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimleri, Seçim Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere, her beş yılda bir ve aynı gün yapılmaktadır. Bu düzenleme sayesinde seçimlerin uyumlu ve eş zamanlı gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de bu kural geçerliliğini koruyacak ve vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere 14 Mayıs 2028 tarihinde oy kullanmaya gidecekler. Böylece hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri aynı anda yapılacak ve seçim süreci tek bir takvimde tamamlanmış olacaktır. Bu tarih, Türkiye'nin demokratik işleyişi açısından önemli bir kilometre taşı olacak ve siyasi partiler ile adaylar şimdiden bu seçime hazırlanmayı sürdürüyor.