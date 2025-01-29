Yepelek nedir? Yepelek ne demek, ne anlama gelir TDK?

Türkçede bazı kelimeler, günlük hayatta sık kullanılmasa da edebi eserlerde veya yöresel ağızlarda karşımıza çıkabiliyor. Yepelek kelimesi de bunlardan biri oluyor. Birçok kişi, yepelek kelimesinin anlamını merak ediyor. Türk Dil Kurumu'na göre yepelek kelimesine ne anlama geliyor? Yepelek nedir? Yepelek ne demek, ne anlama gelir TDK? Detaylar haberimizde...

YEPELEK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "yepelek" kelimesi, "ince yapılı, zarif, narin" anlamına gelir. Genellikle kırılgan, hassas veya hafif şeyleri tanımlamak için kullanılır.

YEPELEK KELİMESİ NASIL KULLANILIR?

Halk ağzında: Anadolu'nun bazı bölgelerinde, zayıf ve narin yapılı kişileri tanımlamak için kullanılır.

Edebi eserlerde: Şairler ve yazarlar, hassaslığı vurgulamak için yepelek kelimesini tercih eder.