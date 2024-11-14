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Yenikapı metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Yenikapı metrosu ne zaman çalışacak?

Yenikapı metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Yenikapı metrosu ne zaman çalışacak?
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Yenikapı metrosunun neden kapatıldı, Vezneciler-Hacıosman metrosu açık mı ve Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı soruları gündeme geliyor. Yenikapı metrosu ne zaman çalışacak? İstanbul'da Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yenikapı metrosu ne zaman açılacak?

Yenikapı metro istasyonunda yangın çıkması sebebiyle seferler durduruldu. Ardından, "Yenikapı metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Yenikapı metrosu ne zaman çalışacak?" soruları sık sık araştırılıyor. Yenikapı metro hattında seferler hangi duraktan yapılacak ve Yenikapı metrosu ne zaman açılacağı gündemde. Yenikapı metrosunda neden yangın çıktı? Detaylar haberimizdedir...

YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

İstanbul'da Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Seferler Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı- Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yenikapı metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Yenikapı metrosu ne zaman çalışacak?

YENİKAPI METRO İSTASYONU NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı- Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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