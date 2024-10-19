Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının kimliği, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. Bu etkili operasyon sayesinde çetenin tüm faaliyetleri durdurulurken, birçok suç örgütü üyesi de yakalandı. Ancak, bu başarılı operasyonun arkasında duran savcının kim olduğu hâlâ merak ediliyor. Bolu'da görev yapan bu cesur savcı, kendisine gelen tehdit içerikli telefonlarla karşı karşıya kaldı. Peki, Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim?

YENİDOĞAN ÇETESİ'Nİ ÇÖKERTEN SAVCI KİM?

Makam odasında Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 35 yaşında aslen Bolulu olan Engin, ilk ve ortaokulu Bolu'da liseyi de Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

TSK, terörist temizliğine ara vermede Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Savcı, "Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere, özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten Önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinde önemli bir rol üstlenen ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan savcının " Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık verdiği ortaya çıktı.