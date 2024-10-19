Üye Girişi
Haberler

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim?

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının kim olduğu büyük bir merak konusu oldu. Bu operasyonla birlikte çetenin tüm faaliyetleri durduruldu ve birçok suç örgütü üyesi yakalandı. Bu başarılı operasyonun arkasındaki savcının kim olduğu merak ediliyor.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının kimliği, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. Bu etkili operasyon sayesinde çetenin tüm faaliyetleri durdurulurken, birçok suç örgütü üyesi de yakalandı. Ancak, bu başarılı operasyonun arkasında duran savcının kim olduğu hâlâ merak ediliyor. Bolu'da görev yapan bu cesur savcı, kendisine gelen tehdit içerikli telefonlarla karşı karşıya kaldı. Peki, Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim?

YENİDOĞAN ÇETESİ'Nİ ÇÖKERTEN SAVCI KİM?

Makam odasında Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 35 yaşında aslen Bolulu olan Engin, ilk ve ortaokulu Bolu'da liseyi de Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

TSK, terörist temizliğine ara vermede Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Savcı, "Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere, özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten Önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinde önemli bir rol üstlenen ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan savcının " Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık verdiği ortaya çıktı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Yenidoğan Çetesi Sağlık Bakanlığı Soğuk Haber Operasyon Yenidoğan Politika 3-sayfa Hastane Hukuk

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.