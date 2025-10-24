Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
"Yenidoğan Çetesi" davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı davada, "Beni değil, Türk adaletini susturmak istediler" dedi. Sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirten Engin'in "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri ise duruşmaya damga vurdu.
- Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, "Yenidoğan Çetesi" davasını açtı.
- Savcı Engin, görevi sırasında kendisine ve ailesine yönelik tehditler, özel hayat ihlalleri ve suikast planlarıyla karşılaştığını belirtti.
- Savcı Engin, "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" ifadesini kullandı.
- Sanık Mustafa Kemal Zengin, Savcı Engin'i makamında tehdit ettiği iddia edildi.
- Savcı Engin, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
" Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürerken, Savcı Engin "Devlet kumpas kurmaz" diyerek tepki gösterdi.
"16 MERMİM, BİR CANIM VAR"
Duruşmada yenidoğan bebeklerin ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında kendisine ve ailesine yönelik tehditler, özel hayat ihlalleri ve suikast planlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Savcı Engin, "Beni değil, Türk adaletini susturmak istediler. Ailemi hedef aldılar, dosyayı kapatmamı istediler. Ama Türk savcısı namusunu satmaz. 16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" dedi.
"GÖREVİNE DEVAM EDERSEN..."
Sanıklardan Mustafa Kemal Zengin'in makamında masaya vurarak ve parmak sallayarak kendisini tehdit ettiğini belirten Savcı Engin "Görevine devam edersen ölürsün, kızın, eşin zarar görür" dediklerini söyledi.
"BU SALDIRI TÜRK ADALETİNE YAPILMIŞTIR"
Duruşmadaki beyanını "Bu saldırılar şahsıma değil, bu ülkenin şerefli kamu görevlilerine yapılmıştır. Bu dava, Türk milletinin adaletine yönelmiş bir saldırının hesabıdır" sözleriyle tamamlayan Savcı Engin, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.