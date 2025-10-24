Haberler

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
"Yenidoğan Çetesi" davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı davada, "Beni değil, Türk adaletini susturmak istediler" dedi. Sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirten Engin'in "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri ise duruşmaya damga vurdu.

  • Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, "Yenidoğan Çetesi" davasını açtı.
  • Savcı Engin, görevi sırasında kendisine ve ailesine yönelik tehditler, özel hayat ihlalleri ve suikast planlarıyla karşılaştığını belirtti.
  • Savcı Engin, "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" ifadesini kullandı.
  • Sanık Mustafa Kemal Zengin, Savcı Engin'i makamında tehdit ettiği iddia edildi.
  • Savcı Engin, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

" Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürerken, Savcı Engin "Devlet kumpas kurmaz" diyerek tepki gösterdi.

"16 MERMİM, BİR CANIM VAR"

Duruşmada yenidoğan bebeklerin ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında kendisine ve ailesine yönelik tehditler, özel hayat ihlalleri ve suikast planlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Savcı Engin, "Beni değil, Türk adaletini susturmak istediler. Ailemi hedef aldılar, dosyayı kapatmamı istediler. Ama Türk savcısı namusunu satmaz. 16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" dedi.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"GÖREVİNE DEVAM EDERSEN..."

Sanıklardan Mustafa Kemal Zengin'in makamında masaya vurarak ve parmak sallayarak kendisini tehdit ettiğini belirten Savcı Engin "Görevine devam edersen ölürsün, kızın, eşin zarar görür" dediklerini söyledi.

"BU SALDIRI TÜRK ADALETİNE YAPILMIŞTIR"

Duruşmadaki beyanını "Bu saldırılar şahsıma değil, bu ülkenin şerefli kamu görevlilerine yapılmıştır. Bu dava, Türk milletinin adaletine yönelmiş bir saldırının hesabıdır" sözleriyle tamamlayan Savcı Engin, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHalit:

devletin savcısını ölümle tehdit eden uzun yıllar gün görmemeli

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Her savcı böyle değil

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Böyle yürekli savcılar çoğalırsa Türkiye'de hiç kimse kolay kolay suç işlemeye cesaret edemez

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDesidero:

Onun olmasi icin iktidarin degismesi lazim, gucler ayriligina donulmesi, yarginin bagimsiz olmasi lazim, simdi iktidarin yargisi var isine gore kimi katil sucsuz kimi ogretmen suclu olabiliyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Muhatap alma , doğru yol daima iyiye çıkar

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılilianne grace:

TÜRK ADALET SİSTEMİNE haklı davalara ceza verilsin diye neden yalvarılıyor ?? gelinen noktaya bakın Ahmet Mıguzzı,Narin ve diğer katledilen çocukların hakkı için analar HAKİM lere yalvarıyor ve yetmiyor BU SORGULANMALIDIR

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
