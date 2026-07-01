İzmir'de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında, 50 motosiklet ile 12 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, otoparkta bulunan motosiklet ve araçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 50 motosiklet ile hafif ticari araç, kamyon ve otomobillerin olduğu 12 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı