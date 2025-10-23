Yenidoğan Çetesi kimdir? Yenidoğan Çetesi soruşturması nedir, hakkında bilinenler?

Yenidoğan Çetesi, İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım ünitelerini usulsüz şekilde yöneterek, bebeklerin tedavi süreçlerini kötüye kullanan ve kamu kaynaklarını dolandıran organize bir suç grubudur. Ortaya çıkan ihbar ve soruşturmalarla gündeme gelen bu yapı, sağlık sisteminde büyük skandala imza atmıştır. Yenidoğan Çetesi nedir, nasıl çalıştı ve soruşturmada neler yaşandı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ KİMDİR?

"Yenidoğan Çetesi", İstanbul'daki özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım ünitelerini usulsüz şekilde kontrol ederek, bebeklerin tedavisi ve sevkleri üzerinden kamu kurumlarını dolandıran, bebek ölümlerine ve ihmallere yol açan organize suç örgütüdür. Örgüt, Medisense Sağlık Hizmetleri sahibi Dr. Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen öncülüğünde faaliyet göstermiştir.

Yenidoğan çetesi, hastanelerle anlaşıp, hastaların uygun olup olmadığına bakmadan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk etmiş, yoğun bakımda uzun süre kalmalarını sağlayarak SGK'dan yüksek tutarlarda ödeme almıştır. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve çeşitli sağlık görevlileriyle iş birliği yaparak sistemi manipüle etmişlerdir.

YENİDOĞAN ÇETESİ OLAYI NEDİR?

Yenidoğan çetesi olayı, İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin yasa dışı şekilde işletilmesi ve bu yolla kamu kaynaklarının dolandırılması ile bebek ölümlerinin artmasına yol açan bir suç örgütü faaliyetidir.

Çete, devlet hastanelerinden ya da farklı sağlık kurumlarından sevk edilen bebekleri usulsüz olarak anlaşmalı hastanelere yönlendirmiş, hastaların tedavi süreçlerini uzatarak SGK ödemelerini artırmış ve uygun olmayan şartlarda birçok bebeğin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI NEDİR?

Soruşturma, 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden yapılan ihbarla başlamış, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülmüştür. Yapılan denetimler, HTS incelemeleri, banka hesap hareketleri ve fiziki takiplerle çetenin faaliyetleri ortaya çıkarılmış, 197 suç eylemi tespit edilmiştir.

Soruşturma sonucunda 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, 41 şüpheli tespit edilmiştir. Suç örgütü üyelerinin, bebek ölümleri ve kamu zararına yol açan faaliyetleri detaylı şekilde belgelenmiştir.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?

Soruşturma tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştır. İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, suç örgütü elebaşı ve yöneticileri ile 41 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından sürecin titizlikle yürütüldüğü açıklanmıştır. Örgüt üyelerinin telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları da soruşturma dosyasına dahil edilmiştir. Ayrıca, SGK da incelemelerin sürdüğünü belirtmiştir.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Metinde tutuklanan kişi sayısına dair spesifik bir bilgi yer almamaktadır. Ancak soruşturma kapsamında 41 şüphelinin tespit edildiği ve bunların hakkında yasal işlemler yapıldığı belirtilmiştir. Tutuklama sayısı için resmi mahkeme veya savcılık açıklamalarının takip edilmesi gerekmektedir.