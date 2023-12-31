Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? Sorusu, 2024'e ilk hangi ülke girdi? Sorusunu merak etmekte olan birçok kişi tarafından araştırılıyor. Her yıl farklı ülkelerden yılbaşı kutlamalarında dair birçok görüntü, sosyal medya üzerinde paylaşılıyor ve coşku ile kutlanıyor. Peki, Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk hangi ülke girdi? Yeni yılı kutlayan ilk ülke hangisi? Yılbaşı ilk hangi ülkede kutlanıyor?

YENİ YILA İLK HANGİ ÜLKE GİRİYOR?

Yeni yıla ilk önce giren ülkeler, Pasifik Okyanusu'nda yer almakta olan ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'dir. Samoa ve Kiribati ülkeleri, Ülkemiz saat dilimi ile 13.00'da yeni yıla giriyor. Yeni Zelanda ise Türkiye saat dilimi ile 14:00'da yeni yıla girerek yılbaşını kutlayan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda yeni yılı, Sidney Köprüsü üzerinde ışık gösterisi ve Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Dünyanın bir ucunda ülkeler yeni yılı karşılamaya başladı. Yeni Zelanda, 2024'e binlerce kişinin geri sayımının ardından "merhaba" dedi. 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile giren Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı.