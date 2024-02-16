Yeni Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral kimdir? Erkan Özoral y hayatı ve biyografisi

Yeni Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoralkimdir, Erkan Özoralhayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ SLOVAK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ Erkan Özoral KİMDİR?

Doğum: 1965 (59 yaşında), Erzincan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünden 1989 yılında mezun olduktan sonra, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında ve sonrasında Konsolosluk Genel Müdür Yardımcılığında görev yaptıktan sonra, 1992–1994 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde üçüncü katip, 1994-1997 yıllarında ise Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak görevine devam etti.

1997-1999 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünde ikinci katip ve başkatip olarak görev yaptı, 1999-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliğinde müsteşar olarak kariyerine devam etti. 2003-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalıştı, 2005-2009 yıllarında ise Bakü Büyükelçiliğinde birinci müsteşar olarak görev yaptı.

2009–2011 sırasıyla, İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak çalıştı, 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında "dışişleri danışmanı elçi" olarak görev yaptı; Eylül 2014'ten Ekim 2016'ya kadar da Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında "dışişleri danışmanı elçi" olarak çalıştı.

Erkan Özoral, 11 Ekim 2016 tarihinde Bakü Büyükelçiliği'ne atandı, bu görevini Nisan 2021 tarihine kadar sürdürdü. Mayıs 2021 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürüdür.