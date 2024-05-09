Yeni randevu sistemi ne? Hastanelerde onaylı randevu sistemi nedir, ne zaman başlayacak?

Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde randevu sisteminde pazartesi gününden itibaren hayata geçecek uygulamayı duyurdu. Yeni randevu sistemi ne? Hastanelerde onaylı randevu sistemi nedir, ne zaman başlayacak?

FAHRETTİN KOCA YENİ SİSTEMLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde randevu sisteminde pazartesi gününden itibaren hayata geçecek uygulamayı duyurdu. Bakan Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) modifiye oldu. Ertesi gün randevusu olan hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylayacak. Sistem pazartesi itibarıyla başlıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ RANDEVU SİSTEMİ NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulanacak yeni randevu sistemini açıkladı.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Randevusu olan hasta, önceki gün saat 20.00'ye kadar onay verecek.