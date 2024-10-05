Yeni Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu oldu. 5 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu kimdir, İrfan Neziroğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu oldu.

İşte karar:

YENİ PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İRFAN NEZİROĞLU KİMDİR?

Doğum: 20 Ocak 1966 (58 yaşında), Trabzon

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde de İnsan Hakları Hukuku yüksek lisansı (LLM) yaptı. Doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve Meclis Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman döneminde TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerinde bulundu. Hemen ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri (2016-2017) olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi olarak görev yaptı. 3 Mayıs 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu. Başkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde Parlamento Hukuku dersleri verdi. Çok sayıda yayımlanmış makalesi ve kitabı bulunmaktadır. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.