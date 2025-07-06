Yeni normal: Her sıcak dalgaları, artan afet riski

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, orman yangınlarının artan sıklığını ve bunların iklim değişikliğiyle ilişkisini değerlendirdi. Kaya, yangınlara karşı alınması gereken önlemler, yerleşim yerlerinin ormanlardan ayrıştırılması ve sabotaj risklerine karşı plan yapılmasının önemine vurgu yaptı.

YENİ NORMAL: HER YIL SICAK DALGALARI

Prof. Dr. Kaya, iklim değişikliğinin Türkiye'deki yangın riskini artırdığına işaret ederek, "10-20 yılda bir tekrar eden sıcak havanın artık her yıl tekrar etmesi yeni bir normale gittiğimizi gösteriyor." dedi ve ekledi: "Bu yeni normal sıcaklar ile birlikte afetselliğimiz artacak."

AFETLERLE MÜCADELEDE 3 AŞAMALI PLAN

Afet yönetiminin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirten Kaya, "Afetlerle mücadele etmek istiyorsak; afetlerin öncesine, sırasına ve sonrasına dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

YANGINLARA KARŞI TEDBİR VE SABOTAJ PLANLARI ŞART

Kaya, yerleşim alanlarının ormanlardan ayrılması gerektiğini belirterek, "Yerleşim alanlarının ormanlardan ayrıştırılması gerekir." dedi. Ayrıca sabotaj riskine dikkat çekerek, "Biz yangın ile ilgili tedbirlerimizi aldıktan sonra sabotaj dediğimiz kısımla ilgili planlar yapmalıyız." sözleriyle sadece doğal afetlere değil, insan kaynaklı risklere de hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.