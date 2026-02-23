Haberler

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi Haber Videosunu İzle
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sibirya'dan Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Salı gününden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de kar bırakabileceği öngörülüyor.

  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
  • Çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiği, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma riski bulunuyor.
  • Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak beklenirken, Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yağış görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilecek. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak kar erimesi riskinin de arttığı belirtilirken, dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

SİBİRYA SOĞUKLARI KAPIDA

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların yükselmeyeceğini belirterek İstanbul'da en fazla 8 derece görüleceğini söyledi. Tek, Rusya üzerindeki Sibirya Yüksek Basıncı'nın taşıdığı soğuk havanın kuzey bölgeleri etkileyeceğini ifade etti.

Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya'da başlayacak yağışların İstanbul'a ulaşacağını aktaran Tek, çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini söyledi. Çarşamba ve perşembe günlerinin kritik olduğuna dikkat çeken Tek, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma riskinin bulunduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ

Tek, sıcaklıkların 12-13 derecenin üzerine çıkmayacağını, martın 4'ünden sonra ise kademeli ısınma beklendiğini kaydetti. Ege'nin güneyinde yağış sınırlı kalırken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kan donduran olay! En yakını, vahşice öldürdü
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler
Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü

Namazı yarıda kesip dışarı kaçtılar
Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

İkinci yarıda rakibe kabusu yaşattılar!