Yeni Bolu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar kimdir?

Bu kapsamlı düzenlemenin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde de görev değişikliği yaşandı. Yılmaz İpar, kentin yeni emniyet müdürü olarak atanarak göreve başladı. Peki, Yılmaz İpar'ın kariyer basamakları ve hayat hikâyesi nasıl ilerledi?

YENİ BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

İşte karar:

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR KİMDİR?

Yılmaz İPAR 1973 yılında doğmuş, aslen Şanlıurfalı olup Mersin nüfusuna kayıtlıdır. Polis Akademisinden 1995 yılında mezun olarak İstanbul İlinde Komiser Yardımcısı olarak mesleğe başlamıştır. İstanbul, Şırnak, Tekirdağ ve Erzincan İllerinde görev yaptıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Çalışma Merkezi Koordinatörlüğünde Polis Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken 01.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 13.08.2023 tarihinde ilimizde göreve başlamıştır.