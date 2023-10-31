İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu. Peki, Yemen askeri gücü nasıl? Yemen nerede, nüfusu kaç? Yemen İsrail'le savaşta mı?

Yemen askeri gücü nasıl? Yemen nerede, nüfusu kaç? Yemen İsrail'le savaşta mı?

İsrail ordusu saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi vermezken, yerel basının işaret ettiği Yemen adına açıklama yapan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sare'e, "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık" ifadelerini kullandı. Peki, Yemen nerede, nüfusu kaç? Yemen İsrail'le savaşta mı? Yemen askeri gücü nasıl?

YEMEN ASKERİ GÜCÜ NASIL?

Kuruluş : 1990

Birimler

•Yemen Kara Kuvvetleri

•Yemen Hava Kuvvetleri

•Yemen Deniz Kuvvetleri

•Yemen Cumhuriyet Muhafızları

Karargâh : San'a

Başkomutan : Reşad el-Uleymi

Savunma Bakanı : Tümgeneral Salih Ali Hasan

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral: Muhammed Ali el-Magdeşi

Askerlik yaş ı: 18-49

Etkin personel sayıs ı: 67.000 (61)

Rezerve personel sayısı: 71.200 [1]

Harcamalar: $1.440.000.000

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen Deniz Kuvvetleri ve Yemen Cumhuriyet Muhafızları'ndan askeri birliklerden oluşmaktadır.

Personel sayısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplamda 138.200 personeli vardır. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Magdeşi'dir. Savunma Bakanı Mahmud Subeyhi ve Başkomutan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'dir.

YEMEN İSRAİL'LE SAVAŞTA MI?

İsrail ordusu, Kızıldeniz'den İsrail'e atılan bir füzenin savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. Yerel basın füze saldırısının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazarken, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de yaptığı açıklamayla saldırı iddialarını doğruladı. Sözcü, "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık" dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sare'e de kameraların karşısına geçerek basında yer alan haberleri doğruladı.

Tuğgeneral Yahya Sare'e şu ifadeleri kullandı; "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz."

YEMEN NEREDE, NÜFUSU KAÇ?

Yemen resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti, Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke. Başkenti San'a'dır.

Etimolojik köken olarak Romalı coğrafyacılar tarafından Arabia Felix (Mutlu Arabistan) diye adlandırılan Yemen, genel olarak Mekke'yi dünyanın merkezi kabul eden İslâm coğrafyacılarına göre doğuya doğru dönüldüğünde Kâbe'nin güneyinde (sağında-yamin) kaldığından bu adı almıştır.

Yemen'de yaşayan halka Yemenli denilmektedir. Ülkenin toplam nüfusu 25 milyon kişi civarında olup, nüfusun çok önemli bölümü Araplardan oluşmaktadır. Nüfusun azınlık bölümünü; Güneybatı Asya ve Afrika'dan çalışmaya gelen kişilerden ve Avrupalılardan oluşmaktadır. Nüfusun %99.1'ini Müslümanlar, geri kalan %0,9'luk azınlık bölümünü Yahudiler, Hindular, Bahailer ve Hristiyanlar oluşturmaktadır. Müslüman nüfusun tahminen %65'ini Sünniler, %35'ini Şiiler oluşturmaktadır. Nüfusun yaş yapısının dağılımı; 0-14 yaş grubu: %41.7, 15-24 yaş grubu: %21.1, 25-54 yaş grubu: %30.9,55-64 yaş grubu: %3.7, 65 yaş ve üstü: %2.6 oranındadır (2014 tahmini). Ülkedeki okuma-yazma oranı 2011 tahminlerine göre %65.3'tür.