Haberler

Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası sağlığına kavuştu. Sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğeni Ebru'ya teşekkür ederek, 4 Kasım'da Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenecek "Yaşam En Güzel Miras" etkinliğinde sahneye çıkacağını açıkladı.

  • Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, yeğeni Ebru'dan böbrek nakli yaptırdı.
  • Orhan Hakalmaz, 4 Kasım'da 'Yaşam En Güzel Miras' etkinliğinde sahne alacak.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek naklinin ardından sağlığına kavuştu. Sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğenine minnettarlığını dile getirdi.

"YEĞENİM EBRU'YA MİNNETTARIM"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli operasyonu geçiren sanatçı, "Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

SEVENLERİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım'da düzenlenecek "Yaşam En Güzel Miras" etkinliğinde sahne alarak yeniden sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Haberler.com / Sanat
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.