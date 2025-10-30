Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek naklinin ardından sağlığına kavuştu. Sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğenine minnettarlığını dile getirdi.

"YEĞENİM EBRU'YA MİNNETTARIM"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli operasyonu geçiren sanatçı, "Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

SEVENLERİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım'da düzenlenecek "Yaşam En Güzel Miras" etkinliğinde sahne alarak yeniden sevenleriyle buluşacak.