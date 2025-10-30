Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası sağlığına kavuştu. Sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğeni Ebru'ya teşekkür ederek, 4 Kasım'da Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenecek "Yaşam En Güzel Miras" etkinliğinde sahneye çıkacağını açıkladı.
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek naklinin ardından sağlığına kavuştu. Sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğenine minnettarlığını dile getirdi.
"YEĞENİM EBRU'YA MİNNETTARIM"
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli operasyonu geçiren sanatçı, "Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi" ifadeleriyle duygularını paylaştı.
SEVENLERİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR
Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım'da düzenlenecek "Yaşam En Güzel Miras" etkinliğinde sahne alarak yeniden sevenleriyle buluşacak.
