YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: YDS yerleri açıklandı mı?

3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgesinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YDS/2 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

YDS/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

YDS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 sınavı 3 Kasım'da yapılacak.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİNE NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.