YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: YDS yerleri açıklandı mı?
YDS 2 sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri başladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecekler. YDS yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusunda bilgi arayan adaylar, sınavla ilgili tüm detaylara yine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler.
3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgesinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YDS/2 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
YDS/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
YDS/2 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 sınavı 3 Kasım'da yapılacak.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
YDS SINAV GİRİŞ YERLERİNE NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.