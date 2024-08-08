Yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? Diyanet İşler Başkanlığı'ndan açıklama!

Yaz kuran kursu ne zaman bitiyor?2024 yılı için özel bir tarih veya detay arıyorsanız, yerel müftülüğünüzün veya kursun düzenlendiği caminin duyurularını takip etmeniz en doğrusu olacaktır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde güncel bilgiler bulunabilir. Yaz kuran kursu ne zaman bitiyor?

YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz Kur'an kurslarının bitiş tarihi, genellikle her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime bağlı olarak değişir. Ancak, genellikle yaz Kur'an kursları Temmuz ayında başlar ve Ağustos'un ortalarına kadar devam eder. Bitiş tarihi, yerel müftülüklerin ve camilerin programlarına göre değişiklik gösterebilir.

YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BAŞLADI?

Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.